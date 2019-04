Juve, avanti con Allegri dopo l'eliminazione. Lo conferma anche Agnelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus va avanti con Massimiliano Allegri, nonostante subita questa sera a opera dell'Ajax. Nell'immediato post-partita sia il presidente Andrea Agnelli che lo stesso tecnico hanno infatti confermato l'intenzione di proseguire il ciclo del livornese. "Con Allegri in panchina", sono state le parole del presidente. Mentre Allegri ha detto: "Ho già preso e comunicaoto la mia decisione, che rimango". I due, comunque, si vedranno per discutere i termini del nuovo contratto, perché quello attuale scade nel 2020, come anche del nuovo progetto bianconero.