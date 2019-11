Juve, avvicinamento alla Champions: tra le ipotesi, Rabiot trequartista

Fonte: inviato a Torino

Da oggi la Juve passerà ufficialmente in modalità Champions. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Sarri, il gruppo tornerà al lavoro nel pomeriggio alla Continassa. In vista di una trasferta in casa del Lokomotiv Mosca tutt’altro che semplice. Il tecnico bianconero dovrà anche fare i conti con la condizione di chi ha giocato tanto o rientra da poco da uno stop forzato.

Ecco perché, tra le scelte di Sarri, potrebbe farsi spazio l’idea Rabiot trequartista, così da tener testa alla grande fisicità dei russi. Il francese non ha potuto giocare il derby, squalificato, ma era entrato molto bene in corso contro il Genoa. E la sensazione che sia in un buon momento c’è tutta.

L’idea darebbe l’opportunità di far rifiatare Bernardeschi, che nell’ultimo filotto le ha giocate tutte, e terrebbe la carta Bentancur legata al centrocampo, dove Pjanic – appena recuperato da un infortunio muscolare – potrebbe non avere tutti i novanta minuti.

Con il Lokomotiv Mosca dovrebbe tornare dal primo minuto Khedira, che insieme a Matuidi può garantire alla squadra quegli inserimenti senza palla necessari per fare la differenza. Mentre, rispetto al derby di sabato, Alex Sandro dovrebbe tornare regolarmente nel suo posto di terzino sinistro.