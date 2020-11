Juve, avvii a confronto: solo con Delneri e nel secondo anno Allegri meno punti alla 9^

L’avvio horror della seconda stagione di Massimiliano Allegri è sempre lì che fa bene sperare Andrea Pirlo. Perché, se si può partire peggio di così e poi vincere lo scudetto, allora l’inizio complicato di questa annata, in casa Juventus, non sembra un ostacolo poi così insormontabili. E in fin dei conti anche il dato dei pareggi, mai così tanti dal 2001/2002, non sembra di cattivo auspicio: quel campionato lì, la Juve di Lippi, alla fine lo vinse. Alcuni numeri della classifica bianconera dopo le prime 9 giornate, però, qualche preoccupazione la possono destare. Per esempio, nel decennio d’oro soltanto il già citato Allegri e Delneri sono partiti peggio del tecnico bresciano quanto a punti. Gli stessi del primo Conte, ma si partiva da una situazione evidentemente ben diversa. Quanto ai gol fatti, il numero è decisamente in linea e anche superiore se vogliamo. Più preoccupante il dato su quelli subiti: soltanto in tre stagioni sulle nove scudettate la Juve ne aveva subiti di più dopo nove giornate.

GLI AVVII DELLA JUVENTUS DA DELNERI A PIRLO -

2020-2021 - 4 Vittorie 5 Pareggi 0 Sconfitte 18 Gol Fatti 7 Gol Subiti 17 Punti

2019-2020 - 7 V 2 P 0 S 16 GF 8 GS 23 PT

2018-2019 - 8 V 1 P 0 S 19 GF 6 GS 25 PT

2017-2018 - 7 V 1 P 1 S 27 GF 9 GS 22 PT

2016-2017 - 7 V 0 P 2 S 17 GF 6 GS 21 PT

2015-2016 - 3 V 3 P 3 S 11 GF 8 GS 12 PT

2014-2015 - 7 V 1 P 1 S 16 GF 4 GS 22 PT

2013-204 - 9 V 0 P 0 S 23 GF 1 GS 27 PT

2012-2013 - 8 V 1 P 0 S 20 GF 4 GS 25 PT

2011-2012 - 4 V 5 P 0 S 13 GF 6 GS 17 PT

2010-2011 - 4 V 3 P 2 S 18 GF 10 GS 15 PT