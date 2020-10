Juve, avvio difficile. E Pirlo riceve il Tapiro d'oro: "Ma mangerò il panettone. Sono fiducioso"

Dopo un avvio di stagione difficile per la Juventus e l'ultima sconfitta contro il Barcellona in Champions League, Valerio Staffelli - storico inviato di Striscia la notizia - consegna il Tapiro d'oro ad Andrea Pirlo, allenatore della squadra bianconera. Intercettato a Torino e interrogato sul rischio di perdere il posto in panchina ha commentato: "Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso".