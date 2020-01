© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa ingenuità di Jordan Veretout, e la Juventus raddoppia: dal dischetto è Cristiano Ronaldo a segnare il 2-0 sulla Roma. Il rigore, dicevamo, arriva per una dormita davvero incredibile del centrocampista francese, che riceve palla da Pau Lopez nella lunetta e non si avvede della presenza di Dybala. L'argentino gli ruba la sfera, per tutta risposta l'ex Fiorentina lo atterra in area. Giallo per lui, rigore per la Juve: dagli undici metri si presenta un freddissimo CR7, che batte il portiere della Roma.