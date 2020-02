vedi letture

Juve avvisata: Man United vuole 100 mln per Pogba. Ma Raiola prova ad abbassare il prezzo

Quando questa stagione sarà terminata, a Paul Pogba resterà un solo anno di contratto con il Manchester United e il suo potrebbe diventare un nome caldissimo per il mercato estivo. Ma al Manchester United non pare cambiare molto e non intende abbassare le sue richieste per il centrocampista francese: 83 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro.

Ci pensa Mino? Mino Raiola proverà a convincere i Red Devils ad abbassare le pretese, dal momento che il suo assistito, sul quale ci sono Juventus e Real Madrid, vuole andar via. Né i bianconeri né gli spagnoli sembrano intenzionati a spendere tanto, per questo servirà un lavoro ai fianchi del club britannico da parte dell'agente italo-olandese. A riportarlo è il Guardian.