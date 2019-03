© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per Ruben Dias? Se lo chiede il quotidiano Tuttosport, che ricorda come il difensore del Benfica sia nel mirino di Juventus e Barcellona. I bianconeri lavorano da tempo al classe '97 con l'aiuto dell'agente Jorge Mendes, i blaugrana smentiscono l'interesse ma nelle ultime settimane alcuni osservatori catalani sono stati a Lisbona per visionarlo.