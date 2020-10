Juve-Barça, la disfatta nei numeri: Demiral il giocatore con più tocchi nei bianconeri

vedi letture

Più dei gol, segnati o annulati, ci sono statistiche che raccontano benissimo Juventus-Barcellona, finita 2-0 in favore dei catalani. Quella sugli zero tiri in porta dei bianconeri, commentata senza fare drammi da Pirlo in conferenza stampa. O del 60% di possesso palla blaugrana. Ma ancora di più, forse, aiuta a capire l'evoluzione di una gara sofferta, da parte della Vecchia Signora, vedere quali sono stati i centri di gioco delle rispettive squadre.

Demiral e Cuadrado i più cercati nella Juve. Il turco e il colombiano hanno effettuato rispettivamente 90 e 88 tocchi di palla, più di qualsiasi altro giocatore bianconero. Chi ne ha fatti meno? Morata, appena 16. Ma colpiscono i soli 37 tocchi di Chiesa, e il divario con i centrocampisti Bentancur e Rabiot hanno toccato il pallone rispettivamente 68 e 66 volte). Di contro, i numeri del Barça: i due difensori centrali hanno sì giocato spesso la palla, ma sono agli ultimi posti: brillano i 109 tocchi dell'alieno Lionel Messi, anche se chi ne ha fatti di più è stato Jordi Alba (111). Seguito, però, non da un difensore centrale, ma da Miralem Pjanic: 96 tocchi del pallone, per il grande ex.