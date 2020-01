© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sembra prendere corpo l'idea di scambio fra Juventus e Barcellona con protagonisti Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, secondo Sky Sport. L'emittente racconta di come il Barça abbia messo sul piatto 10 milioni più il cartellino del centrocampista croato, trovando però il muro dei bianconeri che per lasciar partire il talento di Carrara chiedo non meno di 20 milioni di euro oltre all'ex Siviglia. Al momento come detto l'operazione è in stand-by e difficilmente potrà arrivare alla conclusione in questa sessione di mercato.