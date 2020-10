Juve-Barcellona, i precedenti sono undici: bianconeri mai sconfitti a Torino

vedi letture

Quella che inizierà tra poco meno di due ore sarà la dodicesima partita in assoluto tra Juventus e Barcellona, la quinta disputata a Torino. Fin qui, bilancio in discreto equilibrio: tre vittorie della Juve e quattro del Barça, con quattro pareggi. Tra i successi catalani, però, c'è anche la gara di Berlino, unico confronto in finale tra le due squadre. A Torino, numeri buoni per i bianconeri, mai sconfitti dal Barça: due vittorie e tre pareggi in cinque scontri.