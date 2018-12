Juve, Barcellona in pressing per De Ligt. E Raiola potrebbe cedere

Il Barcellona accelera per Matthijs de Ligt e si muove addirittura Eric Abidal. Secondo Tuttosport, il direttore tecnico del Barcellona è stato avvistato nei dintorni della Johan Cruijff Arena, in pressing per il giovane difensore olandese cha piace anche alla Juve. Il Barcellona ha infatti fretta perché deve porre riparo all'infortunio di Samuel Umtiti, mentre i bianconeri non intendono portare avanti un'operazione del genere già a gennaio. Ragion per cui anche Raiola, storicamente più vicina alla Juve che al Barcellona, starebbe cedendo ai blaugrana.