© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport fornisce altre dettagli circa il meeting di mercato andato in scena ieri a Barcellona tra blaugrana e Juventus, con Paratici che ha parlato di tanti nomi legati al presente e al futuro. Oltre all’operazione per il giovane terzino Miranda, nell'ambito della quale il direttore sportivo ha offerto Rugani, i due club hanno ragionato su un baratto tra Emre Can e Ivan Rakitic. Tanto il tedesco (valutato anche da PSG e Bayern) quanto il croato non scartano a priori il trasloco, ma per il momento Juventus e Barcellona non hanno trovato una quadra sulle valutazioni dei due centrocampisti.