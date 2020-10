Juve-Barcellona, solo due tiri dei bianconeri nei primi 45': non accadeva dal 2009

Primo tempo con pochissime occasioni per la Juventus, al netto di quelle giustamente annullate dall'arbitro per fuorigioco di Morata. I bianconeri non tiravano in porta così poche volte, soltanto due, nel primo tempo di una partita in casa in Champions League, dal dicembre 2009, contro il Bayern Monaco. E pensare che le uniche due conclusioni verso la porta di Ter Stegen sono state entrambe di Danilo.