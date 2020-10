Juve-Barcellona, Trevisani: "Bonucci giocherà. Ci ha provato e vuole esserci, per cui ci sarà"

Dagli studi di Sky, Riccardo Trevisani dice la sua sulla situazione di Leonardo Bonucci, la cui presenza dal 1' in Juventus-Barcellona questa sera non è ancora certa: "Bonucci giocherà, a meno che il riscaldamento non lo renda improponibile. Però ci ha provato in questi due giorni e vuole esserci, per cui ci sarà. Però entrambe le difese saranno ballerine, ma sarà comunque una straordinaria amichevole di lusso perché Ferencvaros e Dinamo Kiev non possono passare in questo girone".