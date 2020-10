Juve-Barcellona vista dai social: tante critiche a Pirlo dopo la disfatta di ieri

Juventus-Barcellona è stata una vera e propria disfatta per i bianconeri. Nel mirino, soprattutto Andrea Pirlo: per qualcuno sarebbe più utile in campo, per altri confonde con le sue tattiche non soltanto gli avversari ma anche i suoi calciatori. Ecco alcune tra le reazioni social alla gara, di addetti ai lavori e semplici tifosi.

Al momento il problema della #Juventus è che avrebbe bisogno di un #Pirlo in campo e un allenatore con un po' di esperienza in panchina.#JuveBarca — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 28, 2020

Vista #JuveBarca registrata. Balzano agli occhi la velocità doppia e la qualità superiore dei catalani. La #Juventus ha pagato anche le prestazioni insufficienti di #Kulusevski e #Dybala, la lotta impari tra #Morata (sfortunatissimo) e i cm e le assenze. Manca ancora un'identità. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 28, 2020

Ora cominceranno a crocifiggere #Pirlo. Ma sia chiaro che chi ha portato a Torino (pagandoli a peso d'oro) prima Bernardeschi e D. Costa, poi con ingaggi lunari Rabiot e Ramsey e adesso Chiesa e Arthur, a bilancio per 60 e 82 milioni, tra cui nessun top player, è il responsabile — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 28, 2020