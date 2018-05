Juve, Barzagli: "Con Buffon perdiamo uno che fa fare il salto di qualità"

© foto di Federico Gaetano

Settima vittoria per Andrea Barzagli, uno dei cinque calciatori della Juventus ad aver vinto sette scudetti di fila. Il difensore ne parla a Sky: "Bella come tutte le altre. Ogni anno è sempre più bella e faticosa. Quest'anno abbiamo sofferto tanto, siamo contenti. È stata una bella giornata di festa che ancora non finisce, ci siamo goduti il momento".

Cosa vorresti dire a Buffon?

"Gli ho sempre detto tutto. Mancherà un leader straordinario, a parte il campo dove è stato il portiere più forte di sempre lui è un uomo che dentro lo spogliatoio fa fare il salto di qualità a tutti. Quando parla lui stanno tutti a sentire, non dice mai cose a caso. Ci mancherà questo, ci mancherà la persona: in questi anni ci ha dato tanto".

Come è cambiato il tuo modo di giocare con l'età?

"Quando arrivi a una certa età per giocare a questi livelli serve ancora molto a livello mentale. Io negli ultimi anni ho perso qualcosa a livello di anticipo e questo mi ha peggiorato su alcune cose, contro giocatori rapidi senza lettura non sono più rapido nell'anticipo come prima. Ho modificato un po' questa cosa quest'anno sapendo quali sono i miei limiti e provando a sviluppare altro".

Dove andrà Buffon?

"Non me l'ha detto. È una sorpresa".

Magari potreste incontrarvi in finale di Champions. Ne avete parlato?

"No, ci siamo goduti questi giorni. Penso che per lui sia stata una settimana importante, con molti pensieri e molta gioia verso il popolo della Juventus. Qualsiasi scelta farà sarà quella giusta".