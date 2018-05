Juve, Barzagli: "Con l'Inter dal buio profondo allo scudetto a portata di mano"

Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha commentato così la vittoria dello scudetto ai microfoni di Sky Sport: “Oggi non era facile, dopo la vittoria di mercoledì abbiamo allentato un po’ la presa. Alla fine è venuta fuori la compattezza e possiamo festeggiare il nostro settimo scudetto consecutivo, qualcosa di storico per noi e per il club. Anche quest’anno siamo riusciti a portare a casa due trofei, è stato un gran campionato e l’unico combattuto fino alla fine. L’abbiamo spuntata noi con carattere e continuità, adesso ci godiamo la festa”.

Sulla sfida contro l’Inter: “Siamo passati dai 15-20’ di buio più profondo a rivedere lo scudetto a portata di mano. Ci sono stati momenti difficili, ma oggi siamo felici. Tornano indietro mai avrei pensato di vincere così tanto: abbiamo dominato in Italia e fatto bene in Europa, nonostante le due finali perse. Futuro? Vedremo, spero di battagliare ancora qui il prossimo anno”.