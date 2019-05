Fonte: Dagli inviati Antonio Vitiello e Alessandro Rimi

Salutato l'Allianz Stadium, Andrea Barzagli ha concluso la sua avventura con la Juventus e guarda al futuro. Ne ha parlato dal palco del premio Gentleman: "Volevo ringraziare tutti, sono onorato. Penso di essere stato una persona che ha fatto le cose per bene e con passione, spero che qualche giovane possa trarre qualcosa di buono dai miei insegnamenti, abbiamo grande responsabilità perché ci guardano tante persone, il comportamento e l'educazione sono fondamentali.

Domenica è stata un'emozione forte, c'erano amici e famiglia allo stadio, ho fatto la settimana tranquillamente poi prima del match mi è aumentato il battito. Poi quando sono uscito ho pensato che fosse ormai finita. Rimane tanto dentro, dispiace lasciare lo spogliatoio. Ora mi godo il tempo con la mia famiglia. Inizia una seconda vita, non so cosa farò, comincerò a studiare e capire cosa dovrò fare. In questo momento non penso di accettare nessun ruolo, devo ancora decidere cosa fare".