Juve, Barzagli fa 38. Dybala: "Festa di compleanno come un bambino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli spegne 38 candeline quest'oggi e i giocatori della Juventus gli hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno. Paulo Dybala, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha condiviso il video dei festeggiamenti: "Tanti auguri @andreabarzagli15 sei il numero 1. Ti abbiamo organizzato la festa come bambini di 5 anni 😂, tutto questo è perché ti vogliamo bene amico!". Per il difensore, a meno di sorprese, dovrebbe essere l'ultima stagione in campo, prima di andare a rinforzare lo staff di Allegri.