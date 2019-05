Juve, Barzagli: "Giusto lasciare. Farò il corso da allenatore a Coverciano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista ad Andrea Barzagli sulla pagine de La Gazzetta dello Sport. Il difensore ha salutato l'Allianz Stadium e i tifosi bianconeri nella sfida di domenica scora contro l'Atalanta e si appresta a scendere in campo per l'ultima volta nella gara contro la Sampdoria. Il pubblico della Vecchia Signora gli ha regalato un tributo e il difensore difficilmente lo dimenticherà: "Mi hanno voluto bene anche per il comportamento - ha affermato -. È il momento giusto per lasciare la Juve".

Allenatori top - Barzagli ha parlato anche dei suoi due allenatori alla Juve, definendo Allegri come un ottimo tecnico capace di stemperare le pressioni con una battuta, mentre Antonio Conte "è un bel martello, la BBC è stata una sua intuizione. Ci ha insegnato anche un modo più aggressivo di marcare".

Futuro in panchina - Il centrale campione del mondo nel 2006 ha parlato poi anche del suo futuro, confermando di aver pensato di fare l'allenatore: "Seguirò il corso a Coverciano, voglio vedere se questo mondo mi appassiona. Mi affascina e spero di essere giusto per un lavoro così".