Juve, Barzagli: "Sconfitta allarmante ma siamo solo all'inizio"

Dopo la sconfitta subita in casa contro la Lazio, Andrea Barzagli ai microfoni di Rai Sport ha detto: "Abbiamo preso due gol per un po' di insufficienza e qualche disattenzione anche mia personale. Una sconfitta è allarmante ma allo stesso tempo siamo all'inizio, non credo sia necessario parlarci adesso. Vedremo, siamo una squadra matura e speriamo di poter risolvere il primo possibile".