Juve, Barzagli su Bonucci: "Sarà strano vederlo con un' altra maglia"

Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Milan di sabato dove per la prima volta ci sarà Bonucci da avversario dei bianconeri: "Per tutti noi non cambierà molto ma per Leo sarà una partita speciale visto che tornerà allo Stadium contro la sua ex squadra e troverà compagni e amici con i quali ha condiviso momenti importanti. Vederlo con un'altra maglia sarà strano per noi ma pensiamo alla partita".