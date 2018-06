Juve, Barzagli sul rinnovo: "Bello continuare questa bellissima storia"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. UFFICIALE: Sassuolo, rinnovato il prestito di Lemos fino al 2019 - Leggi la news, CLICCA QUI! UFFICIALE: Genoa, Landre torna in Francia - Leggi la news,...

Arsenal, in bilico il futuro di Ospina: decisione dopo il Mondiale

Manchester United, accordo con lo Stoke per il 35enne Grant

Fenerbahce, colpo Wilshere. Inglese già in Turchia per concludere

Sassuolo, c'è la fila per Boga: seguito anche da Betis, Celta e Lille

Borussia Monchengladbach, preso Lang: firma per 4 anni

Antalyaspor, l'ex Arsenal Djourou vuole tornare in Premier League

Sporting-Mihajlovic, per A Bola sarà battaglia: il serbo chiede 10mln

Barça, Munir rientra per salutare: c'è il Marsiglia di Zubizarreta

Chelsea, no all'offerta del Barcellona per Willian

Real Sociedad, rinnovo di sei anni per Igor Zubeldia

Felice di poter continuare ancora per un anno questa bellissima storia iniziata 8 anni fa ⚪️⚫️ #FinoAllaFine pic.twitter.com/kCkxhaXBTT

Andrea Barzagli , difensore della Juventus, ha affidato al proprio profilo Twitter il primo pensiero dopo il rinnovo ufficiale con i bianconeri fino al 2019:"Felice di poter continuare ancora per un anno questa bellissima storia iniziata 8 anni fa", il testo del messaggio.

