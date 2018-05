Juve, Barzagli: "Vittoria sofferta. Mai un calo fisico come quest'anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus supera in rimonta il Bologna e si avvicina allo Scudetto. Questo il commento di Andrea Barzagli, ai microfoni di Sky Sport: "È un passo in più, è una partita che sapevamo che sarebbe stata importante, che valeva l'ottanta percento del campionato. Non c'è la matematica, ma è una vittoria che ci porta avanti. Sofferta, come nelle ultime partite. Siamo abituati a fare queste stagioni, quando arrivi alla fine c'è sempre un po' do stanchezza, ma in questi anni non ci sono stati cali come quest'anno. La cosa positiva è che sappiamo soffrire, ce la siamo complicata e l'abbiamo ripresa. Adesso ci sono le ultime gare, speriamo di fare meglio rispetto alle ultime uscite. C'è la finale di Coppa Italia, speriamo di giocarcela come nelle ultime partite".