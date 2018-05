Juve batte Verona 2-1. Finisce la partita, ora inizia la festa scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce la partita, inizia la festa. Triplice fischio all'Allianz Stadium: la Juventus batte 2-1 il Verona, con reti di Rugani e Pjanic per i bianconeri, Cerci per gli scaligeri. Da segnalare anche il rigore che Nicolas ha parato a Lichtsteiner nel finale. I bianconeri chiudono a 95 punti il proprio campionato, quello del settimo scudetto, ora parte la festa. Quella per il tricolore, già vinto la scorsa settimana a Roma; e quella per Buffon (ma anche lo stesso Lichtsteiner). Per la prima volta dal 2014 (la prima da quando c'è Allegri) i bianconeri gireranno per Torino su un bus dal tetto scoperto.