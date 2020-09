Juve, Beckham chiama Higuain. L'argentino pronto per l'avventura all'Inter Miami

Per un Suarez in arrivo a Torino c'è un Gonzalo Higuain pronto a salutare la Juventus. Ad attendere il Pipita c'è la MLS ed in particolare l'Inter Miami, neonata franchigia guidata da David Beckham. Ed è proprio l'ex United e Real che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha chiamato il centravanti argentino per convincerlo ad accettare l'avventura a stelle e strisce. Sul piatto un contratto fino al 2022 per il quale non ci sarebbero grossi intoppi. Così come per Suarez, però, anche qui molto dipenderà dalla risoluzione del contratto con i bianconeri: Higuain ha ancora un anno di accordo con il club di Torino a 7,5 milioni di euro. Le parti stanno trattando per la buonuscita.