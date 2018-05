Juve, Benatia: “Venivo da periodo triste, non sono fenomeno oggi”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Medhi Benatia ha parlato in zona mista, queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "Per la Juventus era fondamentale, era un obiettivo. Nessuno aveva vinto la quarta coppa, la Juventus ha scritto una nuova pagina del calcio italiano e sono contento per chi l'ha vinta quattro volte, per noi sono esempi. Per me dopo un periodo difficile dove ero triste perchè avevo perso la marcatura su Koulibaly, per me era molto importante dare una risposta ai miei compagni. Oggi me lo sentivo che potevo essere decisivo. Oggi sono molto contento. Onestamente sono stato fortunato, come con il Napoli non lo sono stato. La partita andava bene sul piano personale e poi son passato per uno scarso. Oggi non sono un fenomeno, sono solo felice per aver dato un contributo. Siamo entrati bene nella partita, loro hanno avuto un'occasione ma la partita era bloccata e queste gare le giochi sulle palle inattive. Oggi abbiamo fatto tre gol su palla inattiva, è sempre importante avere questa qualità. Non penso che il risultato rifletta la partita, il Milan non ha fatto poca intensità. Noi siamo stati fortunati a sbloccarla"