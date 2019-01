© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mehdi Benatia per avere subito Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato da La Stampa di questa mattina il difensore marocchino, che non partirà per Gedda insieme al resto della squadra dopo lo stop che lo ha fermato nel pregara della sfida contro il Bologna, continua a chiedere la cessione e l'Arsenal lo vorrebbe subito: in cambio i Gunners sono pronti a liberare subito il gallese che ha già firmato con la Juve per giugno.