Juve, Benatia: "Buffon-PSG non mi sorprende. OM? Vedremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da RMC Sport, il centrale della Juventus Mehdi Benatia parla così di un ipotetico trasferimento al Marsiglia: "Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto. In questo momento la mia priorità è il Mondiale, dopo vedremo cosa è meglio per me e per la Juve. L'addio di Buffon? Sono triste, è stata dura vedere il suo armadietto vuoto. Adoro Gigi, al di là del giocatore, la sua partenza lascia un grande vuoto, è difficile immaginare la Juve senza di lui perché è più di un portiere, per me era come un fratello maggiore. Non sono sorpreso dalle voci sul PSG: quello che contraddistingue Buffon è la sua mentalità, ha ancora fame di vittorie. Non riesce a voltare pagina e finché ha questa voglia non ha motivo per smettere. Non vedo in giro un portiere a parametro zero della sua qualità. Il PSG ha un ottimo portiere come Areola ma Buffon sarebbe un grande colpo".