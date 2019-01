Juve, Benatia chiede la cessione: c'è il Milan, ma Paratici risponde picche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mehdi Benatia ha chiesto alla Juventus di essere ceduto, pur non palesando nessun malumore. Il difensore marocchino, però, vorrebbe giocare di più e il Milan, club maggiormente interessato, glielo permetterebbe. Secondo La Stampa, però, difficilmente il ds Paratici lo darà via a gennaio, dal momento che poi sarebbe complicato trovare un sostituto all'altezza in questa finestra di mercato.