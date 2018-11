Juve, Benatia: "Gioco troppo poco, a gennaio vedremo cosa succederà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juve rischia di scoppiare il caso Mehdi Benatia. Il centrale marocchino, si legge sul Corriere di Torino, nel post gara contro il Cagliari ha ammesso il proprio mal di pancia: "Purtroppo non ho la continuità dell'anno scorso. Onestamente non è una situazione piacevole. Non è il momento di parlare di mercato, ma a 31 anni bisogna cercare di giocare tutte le settimane. A gennaio vedremo cosa può succedere, vedremo quanto sarò utilizzato, vedremo se il mister mi vorrà tenere. Contro il Cagliari comunque ho giocato e abbiamo vinto, conta questo".