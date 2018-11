Juve, Benatia: "Importante vincere, ora pensiamo alla Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato ai microfoni di JTV dopo il successo contro il Cagliari: "Era molto importante continuare a vincere e tornare a vincere in casa - riporta Tuttojuve.com -. Vediamo che dietro di noi non mollano, Inter, Napoli e Milan stanno facendo bene, quindi bisogna continuare così. Poi adesso abbiamo due giorni per riposare un po' e pensare alla gara di Champions League".