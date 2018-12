Juve, Benatia tra mercato e notte da ex: con la Roma può toccare a lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Probabile turno di riposo per Bonucci, contro la Roma Massimiliano Allegri è pronto a lanciare di nuovo dal 1' Mehdi Benatia. Il difensore marocchino in questa stagione ha collezionato finora solamente sei presenze (cinque in campionato e una in Champions League), con un totale di 540 minuti giocati. Un bottino assai misero che lo ha spinto a valutare, insieme al suo entourage, nuove possibili sistemazioni già a gennaio.

Stasera, però, l'unico pensiero si chiamerà Juventus. In una partita sicuramente speciale, vista l'avventura a tinte giallorosse di Benatia nel 2013-2014. Furono proprio i capitolini, d'altronde, a fargli compiere il grande salto in carriera, prelevandolo dall'Udinese per 13,5 milioni di euro. All'Olimpico arrivò la consacrazione, prima del trasferimento al Bayern Monaco e del ritorno in Serie A con la maglia bianconera.

Una maglia che Benatia potrebbe indossare per l'ultima volta proprio stasera. Sul classe '87, notizia delle ultime ore, sono piombate Borussia Dortmund e Schalke 04, senza dimenticare i rumors dei mesi passati sul forte interesse del Marsiglia. Il mercato invernale chiama, la Juve e Mehdi cosa decideranno di fare?