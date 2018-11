Juve, Benatia verso l'addio. Marocchino infelice, si fa sotto lo United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina un 'gennaio caldo' per Mehdi Benatia. "Vorrei giocare di più, vedremo se servo ancora alla Juventus", dice il centrale marocchino. "Faccio fatica a giocare solo ogni tanto, adesso però voglio rimanere solo concentrato sulle sfide difficili che ci attendono. Però onestamente non è una situazione piacevole". Scadenza nel 2020, il rinnovo non è scontato e l'addio sembra dietro l'angolo per il giocatore. Secondo Tuttosport oggi in edicola ci sarebbe con forza in agguato il Manchester United.