Juve, Benatia vuole giocare: per l'estate c'è la chance Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mehdi Benatia vuole giocare e per questo non si accontenta delle sei presenze totali riservategli da Max Allegri tra le file della Juventus. Tuttosport scrive che l'Arsenal si è fatto avanti per l'ex Roma e Bayern Monaco, ricevendo un secco no perché i bianconeri non vogliono cederlo a gennaio. I rossoneri lo seguono per la prossima stagione anche perché, col contratto in scadenza nel 2020, tra pochi mesi non potrà valere più di 10-12 milioni di euro. Inoltre a giugno la Juve e il Milan dovranno incontrarsi per la situazione legata a Gonzalo Higuain: quel summit può essere importante per parlare proprio dell'eventuale passaggio di Benatia a Milanello.