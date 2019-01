Juve, Benatia vuole partire: aperto il casting per un sostituto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno spinge per andarsene, l'altra prova a non cederlo subito: Benatia e la Juventus vivono un presente da separati in casa attraverso un braccio di ferro che nel giro dei prossimi giorni potrebbe comunque risolversi, in un modo o nell'altro. Nonostante dalla Continassa la volontà sia sempre stata quella di tenere il marocchino fino a fine stagione, l'offerta ricevuta nelle ultime ore dal giocatore dai qatarioti dell'Al Duhail potrebbe cambiare non poco le carte in tavola. La certezza più grande, tuttavia, riguarda la volontà dei bianconeri, che non vogliono disputare una seconda parte di stagione con i soli Bonucci, Chiellini, Rugani e Barzagli, per ora a mezzo servizio (potrebbe rientrare a metà febbraio).

LO SCENARIO - Il centrale marocchino e la Juventus sono ingolositi dall'offerta del club gestito da Rui Faria, storico braccio destro di Mourinho, che ai bianconeri offrirebbe 10 milioni più bonus (senza dimenticare l'interessamento dell'Olympique Marsiglia). Il casting della Juve è perciò apertissimo: per sbloccare l'operazione manca infatti il sostituto del centrale, che i bianconeri vorrebbero in prestito. In questo senso, il nome più forte che circola è quello del 22enne Christensen del Chelsea. Un'eventualità tutta nuova, quella dell'arrivo di un difensore, che potrebbe portare a una partenza fin qui mai presa davvero in esame da Paratici. Insomma, tutto dipende dalla Juve: se Benatia partirà o meno a gennaio, sarà solo perché i bianconeri avranno prima trovato un suo degno sostituto.