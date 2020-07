Juve, Bentancur a parte con Bonucci e De Ligt: nel mirino i tre punti con la Lazio

Filtra ottimismo sulle condizioni di Bentancur. Ieri il centrocampista ha lavorato a parte, come da programma, insieme a De Ligt e Bonucci, alla ripresa degli allenamenti alla Continassa dopo un giorno e mezzo di riposo. Dovrebbero riuscire a essere tutti a disposizione, e dunque protagonisti in campo, nel big match contro la Lazio. Sarri, invece, non potrà disporre di Bernardeschi, squalificato, e probabilmente risparmierà Chiellini, che ieri ha usufruito di un giorno in più di riposo: il capitano bianconero oggi si allenerà regolarmente e dovrebbe essere comunque convocato.

Contro la Lazio saranno necessari i tre punti, dopo le gare senza bottino pieno con Milan, Atalanta e Sassuolo. La sfida con la formazione di Inzaghi, evidentemente decisiva per la classifica, sarà poi anche un antipasto di Juve-Lione in programma ad agosto: anche lì i bianconeri dovranno assolutamente vincere per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Per adesso, però, la testa resta concentrata solo ed esclusivamente sul campionato e su una corsa scudetto che i bianconeri nelle ultime uscite hanno leggermente complicato.