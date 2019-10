Juve, Bentancur: "Abbiamo lavorato sulla cattiveria sotto porta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Genoa: "Dopo la partita di Lecce abbiamo parlato di cattiveria per fare più gol, in settimana abbiamo lavorato su questo, considerando anche gli assenti come Pjanic. Sappiamo che dobbiamo fare una gara intelligente e portare a casa i tre punti".