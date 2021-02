Juve, Bentancur al 45': "Partita in cui bisogna correre, lo sapevamo. Dobbiamo stare compatti"

vedi letture

All'intervallo di Juventus-Inter, ferme sullo zero a zero dopo il primo tempo dell'Allianz, Rodrigo Bentancur ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "In settimana ci eravamo detti che in questa partita si doveva correre, stare compatti, ed è quello che stiamo facendo. Il mio lavoro in impostazione? È quello che chiede il mister, vogliamo farlo al meglio e penso che lo stiamo facendo".