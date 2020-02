Juve, Bentancur è un leader: tocca più palloni di Pjanic e promuove Rabiot

Fonte: inviato a Torino

Ti aspetti Miralem Pjanic, e invece è Rodrigo Bentancur il centrocampista della Juve che tocca più palloni nel match contro la Fiorentina. L’uruguaiano si è ripreso il posto da titolare dopo la squalifica e ha dirottato sul fronte opposto (nel lato del suo piede naturale) Adrien Rabiot, facendo accomodare in panchina Blaise Matuidi. Ne è venuto fuori un reparto dalla media d’età di 26 anni: ambizioso nel presente e di grande prospettiva futura.

Bentancur, che finora è il giocatore juventino col maggior numero di assist (5), ha toccato novantaquattro palloni, quattordici in più di Pjanic, sembrando il più esperto pur essendo il più giovane, classe 1997. Di Rabiot però i numeri migliori del match: cinque su cinque dribbling riusciti, otto su undici i contrasti vinti palla a terra. Non sarà facile per i veterani Matuidi e Khedira (quando tornerà a disposizione, il regolare inserimento in lista Champions lascia ben sperare) scomodare i giovanotti a metà campo, di fronte a tanta consistenza.

“Direi che stiamo crescendo e si vede. I risultati parlano, siamo felici e fiduciosi. C’è ancora tanto da fare, la stagione è molto lunga ma siamo a buon punto” racconta Federico Bernardeschi, uno che da centrocampista con compiti da mezzala ha cominciato a studiare da poco. “Ne avevamo parlato con il mister a inizio anno ma per motivi tecnico tattici abbiamo ritardato un po’ i tempi, ma quello era il progetto iniziale” racconta il numero trentatré bianconero, classe 1994, dunque in piena linea con l’età media del reparto.

Non a caso, è la Juve del presente ma anche del futuro. Che non si perde dietro le polemiche inutili del mondo del calcio italiano. Perché ha ben altro a cui pensare: “Sappiamo che la Champions League è molto importante, ma non perdiamo di vista che prima ci sono tante partite importanti da giocare in campionato e una in Coppa Italia” raccomanda Sarri. Badando al campo con mentalità, quella sana.