© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Rodrigo Bentancur ha parlato anche della gara contro l'Inter. "Lo Scudetto è già nostro ma dobbiamo dimostrare ancora di averlo meritato. A San Siro mi aspetto una Juve molto propositiva. Sarà una partita difficile e bella, in un grande stadio come il Meazza. Fosse per me resterei qui a vita, la Juve è una squadra incredibile. Non abbiamo ancora parlato di prolungamento, anche perché ho ancora tre anni di contratto. Per questo voglio godermi ogni momento".