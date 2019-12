Juve, Bentancur: "Per essere fra i migliori al mondo devo fare gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di DAZN Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano della Juventus, ha parlato del suo scarso protagonismo in zona gol: "Non ho ancora calciato in porta? E' vero. L'altro giorno ho parlato anche con il mister e lui mi ha detto che posso diventare uno dei centrocampisti più forti al mondo ma come mezzala mi manca ancora il gol. Devo migliorare. Mi piace giocare anche trequartista con i passaggi in verticale. Sarri come Allegri mi dicono la stessa cosa: per essere una delle migliori mezzali al mondo devo fare qualche gol".