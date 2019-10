Juve, Bentancur: "Sappiamo di dover vincere. Sento la fiducia di Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus oggi titolare col Genoa, ha parlato ai microfoni di JTV prima della partita: "Sarà difficilissima, come tutte quelle che giochiamo in Serie A. Tutte le squadre sono fortissime. Ieri ha vinto l'Inter, sappiamo che dobbiamo vincere per essere al primo posto, ma siamo tranquilli".

Oggi sei lì in mezzo al campo a dirigere l'orchestra della Juve.

"Sì, mi sento bene, il mister ha fiducia in me e devo fare il meglio dentro il campo".