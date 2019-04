Juve, Bentancur: "Vorrei restare a vita. Nessuna trattativa per il rinnovo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "È stato incredibile vincere il secondo scudetto con la Juve. È un obiettivo di ogni giocatore in un club così importante come il nostro. Io sono molto contento e me lo godo insieme alla famiglia e agli amici. Adesso voglio vivere al meglio il finale di stagione, nonostante l'eliminazione dalla Champions, un brutto colpo e una delusione. Non dobbiamo però dimenticarci di aver vinto lo scudetto che per certi versi credo sia più difficile della stessa Champions, visto che in campionato si gioca ogni settimana, mentre in Europa ci sono meno partite. La cosa positiva è che ogni anno giochiamo la Champions e potremo rifarci, siamo già concentrati sulla prossima stagione perché vogliamo riportare la coppa in Italia. Lo Scudetto è già nostro ma dobbiamo dimostrare ancora di averlo meritato. A San Siro mi aspetto una Juve molto propositiva. Sarà una partita difficile e bella, in un grande stadio come il Meazza. Fosse per me resterei qui a vita, la Juve è una squadra incredibile. Non abbiamo ancora parlato di prolungamento, anche perché ho ancora tre anni di contratto. Per questo voglio godermi ogni momento".