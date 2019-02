Juve, Bernadeschi non preoccupa, ansia Douglas verso Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver perso entrambi i centrali di difesa, Bonucci e Chiellini, oggi Allegri è costretto a fare la conta anche sulle fasce. Durante la gara contro il Parma, infatti, sia Douglas Costa sia Bernardeschi sono usciti anzitempo per problemi fisici. In campo uno al posto dell'altro, e poi tutti e due in infermeria rispettivamente per un colpo al costato e una botta al quadricipite. L'azzurro ieri si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso una frattura alle costole. Un'ulteriore analisi ai raggi x attende nei prossimi giorni l'ex viola, per capire se sia da escludere o meno la sua convocazione già per la prossima sfida contro il Sassuolo in programma domenica. Ma in generale, il suo infortunio non preoccupa particolarmente lo staff medico bianconero.

VERSO MADRID - Qualche dubbio in più per quanto riguarda il brasiliano, invece, a cui domani verrà valutato clinicamente l'ematoma: si parla di una prognosi di sette-dieci giorni. Quindi in tempo per rientrare contro il Frosinone venerdì 15. Insomma, salvo colpi di scena, nella migliore delle ipotesi entrambi dovrebbero tornare arruolabili per il 20 febbraio, giorno della sfida contro l'Atletico. A Madrid, dove la rapidità delle due frecce offensive potrà certamente fare comodo.