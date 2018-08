Juve, Bernardeschi: "A parte il gol, felice per la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Chievo: “Indipendentemente dal gol sono felice per la vittoria. Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare qui, però l’importante è sempre metterci il cuore. Nonostante tutti i campioni e la grande squadra che siamo, oggi il campo ha dimostrato che sulla carta nulla vale. Durante la partita ci sta perdere le misure, ad inizio stagione è difficile mantenere i ritmi alti per novanta minuti. Complimenti al Chievo per la bella partita”.