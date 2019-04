Juve, Bernardeschi carico: "A Torino sarà un'altra battaglia"

Tra i primi ad attivarsi sui social dopo l'1-1 di Ajax, Federico Bernardeschi manda un messaggio in vista del ritorno: "A Torino, come oggi, combatteremo un'altra battaglia. Saremo pronti".

In Turin, like today, we’ll fight another battle!

We will be ready! 💪🏼⚪⚫ #FinoAllaFine #ForzaJuve #AjaxJuventus #UCL pic.twitter.com/fmr0pv6DUA

— Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) 10 aprile 2019