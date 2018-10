Juve, Bernardeschi: "CR7 eccezionale. Con lui si può crescere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Ronaldo è senza dubbio l'uomo copertina della nuova Juventus, ma fra i migliori in questo avvio di campionato c'è sicuramente Federico Bernardeschi. L'attaccante di Carrara ha raccontato se e la sua squadra in un'intervista a Tuttosport: "Com'è avere CR7 come compagno di squadra? Il Ronaldo giocatore lo conoscono tutti e personalmente l'ho sempre ritenuto il più forte del mondo. Quello che ho scoperto è ancora una persona eccezionale. Averlo vicino è un esempio per un ragazzo giovane, anche in una grandissima squadra come la Juve. Devi essere intelligente, ti stai allenando con il più forte del mondo, è una fortuna. La mia crescita personale? E' il frutto di una evoluzione. Ma se devo indicare un momento, è 2-3 anni fa che ho fatto il vero salto di qualità: a livello mentale. Ho capito che nessuno minuto va sprecato, che c'è sempre tempo per imparare qualcosa. Da lì ho iniziato a sfruttare ogni attimo per migliorarmi e tutto sta venendo di conseguenza"