Juve, Bernardeschi di nuovo in bilico: per La Stampa Lione o Milan possibilità concrete

vedi letture

Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è ogni giorno più in bilico. I bianconeri starebbero pensando di inserirlo nella trattativa col Lione per arrivare a Depay, giocatore in scadenza che è da tempo nei pensieri del Barcellona ma che potrebbe anche raggiungere Torino in caso di offerta all'altezza (almeno 5 milioni a stagione). L'ex viola piace molto anche al Milan, con Mino Raiola, suo procuratore, che sta cercando una soluzione per farlo giocare con continuità in vista dell'Europeo. A riportarlo è La Stampa.