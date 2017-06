Juve, Bernardeschi e quell'antipatia con la Viola datata 2012

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

40 milioni piu bonus. Sarà questa l'offerta che la Juventus farà pervenire alla Fiorentina per il trasferimento a Torino di Federico Bernardeschi. Le pretendenti ci sono e il giovane azzurrino non sembra voler accettare la proposta di rinnovo del club gigliato, ecco perchè una sua cessione è dietro l'angolo. Da verificare ci sarà la volontà di Corvino e soci di accrescere il valore tecnico della rosa bianconera, conoscendo anche i rapporti poco cordiali tra i due club. Era il 2012 quando Berbatov lasciò con un pugno di mosche in mano le due società, declinando prima l'offerta della Fiorentina per sposare la causa Juventus, salvo poi ripensarci ancora una volta e scappare al Fuhlam. Da qui le due vecchie "nemiche-amiche" iniziarono una guerra fatta di dichiarazioni smentite e poi confermate, accuse pesanti mai ritrattate in arrivo dalla Toscana. Chissà se tutto ora potrà trovare pace e il numero 10 viola potrà dire sì a Madama, con cui sembra comunque avere già un accordo di massima. Il suo arrivo poi non esclude quello di Douglas Costa, anche se a questo punto, una cessione illustre sarebbe d'obbligo: Cuadrado potrebbe essere il prescelto, visto che Psg e Arsenal sarebbero pronti a follie per averlo.